Sassuolo, continua la preparazione: differenziato per Goldaniga

Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista dell'anticipo di sabato contro l'Inter. Questo pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, situazioni sulle palle inattive, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Edoardo Goldaniga, mentre non ci sarà a causa del turno di squalifica Peluso. Out anche Lirola, da valutare Dell'Orco.