Sassuolo, De Zerbi: "Complimenti ai miei ragazzi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Rai Sport, dopo la gara vinta con l'Inter, parla l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi: "Abbiamo fatto una grande partita contro un'ottima squadra. Siamo stati fortunati in alcuni frangenti, meno in altri. Potevamo chiudere la gara nella ripresa, ma non ci siamo riusciti. La vittoria contro l'Inter, però, ci dà tanta gioia. Berardi e Di Francesco hanno fatto una grande prestazione. Bisogna fare i complimenti ai miei giocatori, siamo giovani, 24 anni di media. Berardi rigenerato? Non ho nessun merito nella sua rinascita. Gli ho detto di andare in campo con il sorriso e di fare quello che sa fare".