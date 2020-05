Sassuolo, De Zerbi invitato dal Barcellona a tenere un seminario online

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è stato invitato in questi a tenere una lezione per il settore giovanile niente meno che del Barcellona. Una lezione online dedicata ad analisti, scout e tecnici del settore giovanile del club blaugrana. L'invito, racconta la Gazzetta di Modena, è partito da Isaac Guerrero, Deputy Director Methodology Area FC Barcelona e Head of Coaching FC Barcelona che ha seguito il webinar, ovvero il seminario interattivo, del tecnico del Sassuolo per i tecnici di Coverciano. Guerrero ne è rimasto favorevolmente impressionato e ha chiesto a mister De Zerbi di illustrare la sua idea di calcio di fronte a una platea prestigiosa, ovvero quella degli allenatori dell'accademia del Barcellona, la più importante del mondo.