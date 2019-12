© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sassuolo subito al lavoro questa mattina al Mapei Football Center: dopo il pareggio all'Allianz Stadium - riporta il sito ufficiale del club - la squadra ha iniziato la preparazione per il match di Coppa Italia in programma mercoledì contro il Perugia. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo contro la Juventus, per il resto del gruppo lavoro in palestra, trasformazione, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Gianluca Pegolo. Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a porte chiuse (dunque tornano a lavorare con il gruppo Domenico Berardi, Rogerio e Ferrari).