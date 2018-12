Sassuolo, defaticante per chi ha giocato ieri contro l'Udinese

© foto di Federico Gaetano

Sassuolo subito in campo questa mattina al Ricci in vista dell'impegno di Coppa Italia in programma mercoledì 5 dicembre alle 18 quando al Mapei Stadium arriverà il Catania. Lavoro defaticante per chi ha giocato ieri contro l'Udinese, per gli altri piccolo lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni tecnico tattiche. Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 14 presso la sala stampa dello Stadio Ricci è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.