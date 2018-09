Sassuolo, differenziato per Peluso. Magnanelli torna in gruppo

Fonte: tuttosassuolo.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista della sfida di domenica in casa della Juventus. Sul campo di Ca' Marta i neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro metabolico a secco, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro specifico per reparto, possessi palla e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Federico Peluso. E' tornato regolarmente in gruppo Francesco Magnanelli.

Domani la squadra sosterrà una doppia seduta sempre sul campo di Ca' Marta a porte chiuse.