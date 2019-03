Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia seduta quest'oggi per il Sassuolo Calcio allo Stadio Ricci: al mattino i neroverdi sono stati impegnati in una sessione di forza in palestra e trasformazione sul campo, mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto messa in azione, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro specifico per reparto e partitelle finali ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Enrico Brignola e Francesco Magnanelli.