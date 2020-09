Sassuolo femminile, presunto caso di Covid-19 per un componente dello staff

Il Sassuolo, attraverso il proprio sito ufficiale, informa che, a seguito dei test sanitari effettuati come da protocollo, è emerso un caso di presunta positività al Covid-19 di un componente dello staff della Prima Squadra Femminile. Il componente dello staff è completamente asintomatico e in attesa di ulteriori approfondimenti è comunque in isolamento domiciliare fiduciario. Si informa conseguentemente che, seppur a titolo meramente precauzionale, questa sera la Prima Squadra Femminile non presenzierà all’evento di presentazione, previsto presso il Mapei Football Center, delle Prime Squadre e delle nuove maglie Home ed Away dello sponsor tecnico Puma.