Sassuolo-Fiorentina, la sblocca Boga: splendido gol del neroverde

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo in vantaggio al 25'. Azione personale di Jeremie Boga, servito da Caputo sulla trequarti, con l'esterno neroverde che ha saltato Milenkovic accentrandosi e appena entrato in area ha scagliato in destro a giro sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Dragowski.