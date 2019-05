Sassuolo-Frosinone, i convocati di Baroni: c'è Pinamonti, fuori Gori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ventiquattro i gialloazzurri convocati da mister Marco Baroni per la sfida al Sassuolo di domani tra neroverdi e Frosinone, in programma al Mapei Stadium alle 15. Fuori come previsto Gori, ma anche Viviani e Salamon, entrambi fuori per un problema muscolare. Nella lista degli attaccanti figura Pinamonti, tornato affaticato dallo stage con la Nazionale ma ritenuto in grado di scendere in campo dallo staff:

Portieri: Bardi, Marcianò, Sportiello.

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, Ghiglione, Goldaniga, Kjanc, Molinaro, Simic, Zampano.

Centrocampisti: Cassata, Chibsah, Maiello, Paganini, Sammarco, Valzania.

Attaccanti: Ciano, Ciofani, Dionisi, Pinamonti, Trotta.