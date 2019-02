© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono 22 i convocati di De Zerbi per la partita contro il Genoa. Fuori Sernicola, Odgaard, Marlon e Magnanelli, ma anche l'ultimo arrivato Demiral, ancora indisponibile per questioni legate al transfer. A tutti gli effetti non sono dunque presenti nuovi acquisti nella lista diramata da mister Roberto De Zerbi, eccola di seguito:

Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo;

Difensori: Peluso, Lirola, Magnani, Rogerio, Ferrari, Adjapong, Lemos;

Centrocampisti: Bourabia, Boga, Sensi, Locatelli, Djuricic, Duncan.

Attaccanti: Matri, Berardi, Babacar, Brignola, Di Francesco, Scamacca.