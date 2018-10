Sassuolo, i convocati per la Samp: out Boga, Boateng e Duncan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questi i convocati del Sassuolo per la sfida con la Sampdoria in programma domani sera alle 20:30, valida per la nona giornata di Serie A:

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori: Adjapong, Dell'Orco, Ferrari, Lemos, Lirola, Magnani, Marlon, Peluso, Sernicola.

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Locatelli, Magnanelli, Sensi.

Attaccanti: Babacar, Berardi, Brignola, Di Francesco, Matri, Trotta.