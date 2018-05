Sassuolo, Iachini: "A fine stagione valuteremo il mio futuro"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della gara vinta contro l'Inter, parla l'allenatore del Sassuolo, Giuseppe Iachini. Queste le sue parole: "Abbiamo preparato la gara come tutte le altre volte. Hanno dato fastidio alcune affermazioni, come goleada, pallottoliere e altre cose ancora. Alcuni commenti non sono corretti, nulla da dire sull'Inter società corretta e onesta. Abbiamo fatto una grande gara. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto 10 risultati utili consecutivi. Alla luce di questo mi aspettavo più rispetto. Futuro? Parlerò con la società a fine campionato. Valuteremo se fermarci o andare avanti. Abbiamo fatto una grande rimonta, quando sono arrivato eravamo terzultimi. Ho trovato un gruppo serio di grandi valori. Ora cerchiamo di chiudere al meglio. Sto usando Politano da falso nove, come feci in passato con Eder o Dybala. Ho dovuto mettere la difesa a 3 e cambiare modulo. Il gesto tecnico più bello della partita? Può essere sia il gol di Politano, sia quello di Berardi, ma anche le parate di Consigli".