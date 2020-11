Sassuolo-Inter, i convocati di De Zerbi: ce la fa Chiriches, ancora out Caputo e Defrel

Una sola novità per il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che rispetto all’ultima di campionato ritrova Pegolo. Ecco i calciatori neroverdi convocati per la gara contro l’Inter. Sempre out Caputo e Defrel, così come Haraslin, Ricci e Romagna. Ce la fa Chiriches, acciaccato come dichiarato dallo stesso tecnico.

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traoré, Bourabia, Locatelli.

Attaccanti: Boga, Raspadori, Berardi, Oddi, Schiappacasse.