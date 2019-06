Sassuolo, l'ex Bianco: "Con De Zerbi si può aprire un ciclo vincente"

© foto di Federico De Luca

Quasi cento presenze con la maglia del Sassuolo, e una carriera da allenatore iniziata proprio con la Primavera neroverde. Paolo Bianco, intervenuto in esclusiva ai microfoni di ViaEmilia, ha parlato così della stagione neroverde: "Io sono di parte in quanto sono un grande amico di Roberto De Zerbi. Abbiamo vinto assieme il campionato di Serie B a Catania. E' stato un Sassuolo divertente, che ha strappato applausi ai propri tifosi ma anche agli amanti del calcio in generale. Penso che Sassuolo sia una delle prime sette, otto piazze della massima serie. Dico che con Roberto De Zerbi in panchina si possa aprire un ciclo vincente come quello vissuto con Eusebio Di Francesco".