Sassuolo, lavoro differenziato per Adjapong, Duncan e Scamacca

Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia seduta quest'oggi per il Sassuolo allo Stadio Ricci: al mattino neroverdi impegnati nel lavoro di forza in palestra con trasformazione sul campo, mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto attivazione, giochi di posizione, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla e partitella finale su metà campo. Lavoro differenziato per Claud Adjapong, Alfred Duncan, Marlon e Gianluca Scamacca. Il programma di domani prevede seduta pomeridiana a porte chiuse.