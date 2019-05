Sassuolo, lavoro differenziato per Babacar, Magnani, Peluso e Sensi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allenamento pomeridiano quest'oggi allo Stadio Ricci per i neroverdi che hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro specifico per reparti e conclusioni in porta. Lavoro differenziato per Babacar, Lemos, Magnani, Peluso e Sensi. Domani - riporta il sito ufficiale del club - la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio Ricci è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi in vista della sfida contro l'Atalanta.