Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista del match di sabato contro la Samp. Questo pomeriggio la squadra si è allenata sul campo del Mapei Stadium dove ha svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro specifico per reparto e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Enrico Brignola, Francesco Magnanelli e Marlon. Il programma di domani prevede seduta pomeridiana allo Stadio Ricci a porte chiuse.