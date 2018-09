Sassuolo, lavoro differenziato per Duncan e Peluso e Satalino

Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoriosa trasferta di Ferrara i neroverdi sono tornati subito al lavoro questa mattina sul campo di Ca' Marta per preparare il prossimo turno di campionato in programma domenica sera al Mapei Stadium contro il Milan. Seduta defaticante per i calciatori impiegati contro la Spal, per il resto del gruppo lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo, esercitazioni tecnico tattiche, partitella su campo ridotto e conclusioni in porta. Lavoro differenziato per Alfred Duncan, Federico Peluso e Giacomo Satalino. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 16 presso la sala stampa dello Stadio Ricci è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.