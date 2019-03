Sassuolo, lavoro differenziato per Marlon, Sensi e Peluso

© foto di Federico Gaetano

Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista del match contro il Napoli. Questo pomeriggio i neroverdi si sono allenati sul campo del Mapei Stadium dove hanno svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, partitella a campo ridotto ed esercitazioni offensive con conclusioni in porta. Lavoro differenziato per Marlon, Federico Peluso e Stefano Sensi.