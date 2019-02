Sassuolo, Magnanelli e Sensi tengono in ansia De Zerbi per la Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Incognita-mediana per il Sassuolo, al lavoro in vista della gara contro la Juve. La squalifica di Duncan toglie a De Zerbi un asset fondamentale (con lui in campo 24 punti in 15 gare, senza 6 in 7), e le condizioni non ottimali di Magnanelli e Sensi tengono in apprensione il tecnico neroverde, che se non recupera almeno uno dei due si trova a disporre di soli due centrocampisti di ruolo, Bourabia e Locatelli. Il recupero di uno o dell’altro è in bilico, ma la loro presenza in gruppo – ieri – suggerisce ottimismo. La riserva la scioglieranno le prossime 48 ore: De Zerbi segue la questione con la attenzione, nel frattempo studia variabili tattiche – Djiuricic a centrocampo, oppure il 3-4-3 – che gli permetterebbero di ovviare ad assenze che, da ieri, sono meno scontate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.