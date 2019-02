Sassuolo, Mapei Stadium tutto esaurito per la sfida contro la Juve

© foto di Federico Gaetano

Mapei Stadium tutto esaurito. Per la prima volta in stagione, l'impianto che ospita le gare casalinghe dei neroverdi di De Zerbi non ha più posti liberi. "Data l'alta affluenza che si registrerà domenica si invitano in generale tutti gli spettatori ad arrivare con largo e adeguato anticipo per facilitare l'accesso all'impianto ed evitare ritardi all'ingresso, collaborando, successivamente, al momento dell'uscita per agevolare un regolare deflusso. I cancelli del Mapei Stadium apriranno alle ore 15,30", si legge sul sito ufficiale.