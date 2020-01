© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al Mapei Football Center prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista della sfida di domenica in casa del Genoa. Questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, partitella a ranghi contrapposti e lavoro metabolico. A parte Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Rogerio e Marlon (per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra).