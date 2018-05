Sassuolo, Missiroli: "In campo concentrati per evitare figuracce"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Sassuolo, Simone Missiroli, interviene a Premium Sport, prima della gara giocata contro l'Inter: "Sì, visto come si era indirizzata la stagione, salvarsi con due giornate d'anticipo è tanta roba. Vogliamo onorare al massimo queste ultime due partite. Non dobbiamo entrare in campo molli, dobbiamo evitare figuracce. Vogliamo ripetere le prestazioni fatte con altre big".