Sassuolo, oggi differenziato per Bourabia. Domenica c'è il Chievo

Continua la preparazione del Sassuolo in vista della sfida di domenica contro il Chievo Verona. Questa mattina - informa il sito ufficiale - per i neroverdi sessione di video tattica, nel pomeriggio riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, possessi palla e partitella finale su campo ridotto. Lavoro differenziato per Mehdi Bourabia.