Sassuolo, operazione ok per Peluso: il report sull'intervento

© foto di Federico Gaetano

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti allo Stadio Ricci in vista dell'anticipo di sabato sera contro la Roma. Seduta defaticante per i calciatori impiegati contro il Torino - riporta il sito ufficiale del club -, per il resto della squadra riscaldamento, prevenzione e forza in palestra, trasformazione sul campo, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle finali ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Domenico Berardi e Giangiacomo Magnani.

Peluso, operazioni ok - Inoltre, oggi il calciatore Federico Peluso è stato sottoposto ad un intervento per la riparazione chirurgica di una sport-ernia inguinale presso la Casa di cura Igea di Milano. L'intervento, eseguito dal Dott. Giuseppe Sansonetti, alla presenza del medico della prima squadra, Dott. Lucio Genesio, è perfettamente riuscito.