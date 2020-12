Sassuolo, pace fatta tra Haraslin e Letizia: "Chiedo scusa, non volevo far male"

Bel gesto di Lukas Haraslin. Il calciatore slovacco del Sassuolo ha lasciato il campo in lacrime dopo l'espulsione per un rosso diretto al 49'. Il giocatore è stato espulso per un fallo su Letizia: una brutta entrata, sanzionata con il giallo inizialmente, poi con il rosso dopo il richiamo del Var. Lo stesso Haraslin si è chiarito dopo il match con Letizia: "Chiedo scusa a tutti, non l'ho fatto apposta. Non volevo far male a Letizia" ha scritto postando una foto che lo ritrae accanto al giocatore del Benevento. Questione risolta, pace fatta. Poi ha aggiunto: "Bravi ragazzi per questi 3 punti".