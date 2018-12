© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo potrebbe operare una rivoluzione nel proprio pacchetto offensivo. In ballottaggio ci sono Khouma Babacar e Alessandro Matri, con l'ex Milan che sembra in vantaggio per una maglia da titolare. Attacco che dovrebbe essere completato poi da Berardi, a destra, e Di Francesco, sulla sinistra.