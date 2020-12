Sassuolo, prima seduta verso la gara con la Roma: Chiriches out per risentimento ai flessori

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione al Mapei Football Center in vista della trasferta di domenica contro la Roma. La squadra ha svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tattiche e lavoro specifico per reparto. Hanno lavorato a parte Francesco Caputo e Gregoire Defrel, fermo Vlad Chiriches per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Domani, come riporta il sito ufficiale del club, è in programma una doppia seduta a porte chiuse.