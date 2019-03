Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano quest'oggi per il Sassuolo che allo Stadio Ricci ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla, lavoro specifico per reparto e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Enrico Brignola, Francesco Magnanelli, Marlon e Federico Peluso. Domani i neroverdi sosterranno una seduta pomeridiana al Mapei Stadium a porte chiuse.