Sassuolo, ripresi gli allenamenti già il lunedì: a parte Magnani e Marlon

A sorpresa, il Sassuolo già dal lunedì ha iniziato ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato che andrà in scena contro la Spal. Di seguito il report diramato in serata dal club neroverde: "Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti allo Stadio Ricci in vista della sfida di domenica contro la Spal. La squadra ha svolto una seduta di prevenzione in palestra e lavoro metabolico a secco sul campo. A parte Giangiacomo Magnani e Marlon".