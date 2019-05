Sassuolo-Roma, i convocati di Ranieri: c'è Pellegrini, Manolas è out

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono 23 i giocatori della Roma convocati da mister Claudio Ranieri per la sfida di campionato contro il Sassuolo (in programma domani alle 20.30). Non ce la fa Manolas, fuori dalla lista, mentre è presente Pellegrini nonostante le noie muscolari accusate in settimana:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy