Sassuolo, Satalino: "Astori fratello maggiore. Voglio la Viareggio Cup"

© foto di Giacomo Morini

Il portiere del Sassuolo Primavera Giacomo Satalino, ex viola, ha parlato così ai microfoni dei media, tra i quali FirenzeViola.it, del pareggio tra i neroverdi e il Club Brugge (2-2) nella Viareggio Cup: "All'inizio il Club Brugge ci ha messo in difficoltà, perché è una squadra molto fisica. Ci abbiamo messo un po' a capire che partita ci aspettasse, ma anche con l'aiuto di qualche episodio favorevole siamo riusciti poi a portare a casa un risultato positivo. Non sarà facile rivincere il torneo, ma ci proveremo fino alla fine. Sassuolo? Mi sono trovato subito bene, è un ambiente molto sereno. Astori? Non ci volevo credere, è stato un dolore atroce. Ho conosciuto Astori nella prima squadra viola, per me era un modello da seguire da tutti i punti di vista. Era un fratello maggiore per me e per tutti i più giovani. Mi accolse col sorriso nonostante fossi un ragazzino di 16 anni. Mi ha fatto capire tante cose. Con la sua genuinità e il suo sorriso Davide è riuscito a eliminare tutte le barriere".