© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono bastate poche settimane a Gianluca Scamacca per riprendersi il Sassuolo. L'avventura in Olanda al PEC Zwolle nella prima parte di stagione e a seguire l'opportunità di tornare in Italia, subito è stata colta al volo. Per il giovane attaccante si era parlato anche di un ulteriore prestito, salvo poi fermare tutto per confermare il giocatore alla corte di Roberto De Zerbi. Fra prima squadra e Primavera Scamacca nel giro di pochi giorni ha saputo mettersi in luce, dando prova delle proprie qualità e delle potenzialità in prospettiva futura e meritandosi un rinnovo fino al 2023. Già perché il classe 1999 non può non essere che un talento da tenere sotto osservazione per il Sassuolo del domani. Coltivandolo secondo le idee di De Zerbi e di tutto il club emiliano.