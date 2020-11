Sassuolo secondo, Marani: "E' già la nuova Atalanta, mister De Zerbi fa la differenza"

"Il Sassuolo è già la nuova Atalanta". A dirlo il noto giornalista Matteo Marani, presente negli studi di 'Sky'. Marani ha analizzato il rendimento in questo avvio di stagione della squadra neroverde che, dopo sei giornate, è al secondo posto in classifica e ieri ha battuto il Napoli al San Paolo. "Ha un allenatore che fa la differenza. Il Sassuolo questa estate non ha fatto cambi e credo che questa continuità sia importante. Non può essere considerato una sorpresa, è in crescita netta e ha chiuso l'ultima stagione all'ottavo posto. De Zerbi è un grande tecnico, sta migliorando i giocatori".