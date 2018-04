Sassuolo, seduta defaticante post-Hellas. Missiroli e Sensi a parte

Fonte: sassuolocalcio.it

Dopo la vittoria del Bentegodi il Sassuolo è tornato subito al lavoro per preparare la sfida casalinga di sabato contro la Fiorentina. Questo pomeriggio allo Stadio Ricci i neroverdi hanno svolto messa in azione ed esercitazioni tecnico tattiche, dopodiché si sono divisi in due gruppi: seduta defaticante per chi ha giocato contro l'Hellas, per gli altri mobilizzazione, lavoro metabolico a secco e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Edoardo Goldaniga, Simone Missiroli e Stefano Sensi.