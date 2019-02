Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per il Sassuolo Calcio che ha iniziato la preparazione in vista della trasferta di Empoli di domenica. Seduta defaticante per i calciatori impiegati contro la Juventus, per il resto della squadra riscaldamento e partitella in famiglia con la formazione Primavera. Lavoro differenziato per Marlon e Leonardo Sernicola.