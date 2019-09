© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo di mister De Zerbi si è ritrovato nel primo pomeriggio per l'ultimo allenamento settimanale, ovviamente senza i giocatori impegnati in Nazionale. Questo il report pubblicato sul sito ufficiale neroverde: "Seduta pomeridiana quest’oggi per il Sassuolo Calcio: al Mapei Football Center i neroverdi hanno svolto riscaldamento, forza in palestra, trasformazione sul campo e lavoro metabolico a secco.

Mister De Zerbi ha concesso alla squadra due giorni di riposo: la ripresa della preparazione è fissata per martedì pomeriggio sempre al Mapei Football Center".