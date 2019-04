Sassuolo, si ferma Magnani per un'ernia inguinale

© foto di Federico Gaetano

Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista della trasferta di Firenze di lunedì sera. Questo pomeriggio la squadra ha svolto allo Stadio Ricci riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto. Lavoro differenziato per Marlon.

Fermo Giangiacomo Magnani, per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di una sport-ernia inguinale sinistra. Nei prossimi giorni saranno fatte ulteriori valutazioni.