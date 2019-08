Sassuolo, si ferma Rogerio per accertamenti diagnostici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione al Mapei Football Center in vista del match di domenica sera contro la Sampdoria. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: una parte dei neroverdi ha svolto solo palestra e lavoro metabolico, l'altra anche esercitazioni tecnico tattiche e partitella finale. Fermo Rogerio per accertamenti diagnostici. Domani è in programma una doppia seduta a porte chiuse.