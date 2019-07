Sassuolo-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Caputo dal 1'

Fonte: dal nostro inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono state ufficializzate le formazioni di Sassuolo-Sudtirol, test match amichevole che si disputerà al Centro Sportivo di Vipiteno. In campo Caputo dal 1', con Berardi e Boga sugli esterni. In mediana spazio a Duncan e Locatelli, con Magnanelli in cabina di regia:

Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

Sudtirol: Cucchietti; Fabbri, Vinetot, Berardocco, Casiraghi, Rover, Ierardi, Tait, Morosini, Polak, Romero