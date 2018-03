Sassuolo sull'orlo del baratro. Ed è record di rigori sbagliati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta di Modena oggi in edicola parla di un "Sassuolo sull'orlo del baratro". Una formazione che ha il record di rigori falliti (sesto su nove calciati) e che anche ieri in occasione dell'1-1 casalingo contro la Spal ha mostrato ampi limiti in mezzo. Mazzitelli pare sia l'unico cambio adesso per Iachini che ha messo nel dimenticatoio i vari Biondini, Sensi, Cassata e Frattesi.