© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia seduta di allenamento quest'oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo. Al mattino la squadra ha svolto lavoro in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni tecnico tattiche, nel pomeriggio attivazione, giochi di posizione, esercitazioni tecnico tattiche e lavori metabolici a secco a chiudere. Lavoro differenziato per Domenco Berardi, Vlad Chiriches e Gianluca Pegolo, ancora assenti per gli impegni con le rispettive nazionali Mert Müldür, Pedro Obiang e Junior Traore. Fermo Gregoire Defrel che è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione con lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Lo riporta il sito ufficiale del club.