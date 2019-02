© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit ed ex procuratore di Kalidou Koulibaly, ha rivelato una notizia di mercato legata al Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss: "Eravamo in Africa la settimana scorsa in Niger e abbiamo sotto controllo una punta, 18 anni, un crack del Mali. Forse Bilal Touré. Napoli? In Italia è difficile il discorso degli extracomunitari. Non so se riesco a portare Giuntoli in Mali a vederlo, è sempre accanto al mister. Ma ne parleremo. Proveremo a portarlo in Italia, è un calciatore che fa i gol", le sue parole.