Savicevic: "Questo Milan mi piace. Meglio Higuain di Icardi"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan, ha commentato così l’inizio di stagione dei rossoneri di Rino Gattuso: “Vedremo che succede nel derby, questo Milan mi piace. Gioca un buon calcio ed è in crescita: Higuain ha iniziato a segnare e trascina, Suso sforna assist: bella intesa. Le ultime gare mi hanno convinto: arrivano alla sfida con l’Inter in gran forma, giocano meglio dei nerazzurri. Meglio Icardi o Higuain? Sono due tipologie diverse di attaccanti. Io preferisco il Pipita, perché fa gol ma partecipa al gioco, assiste i compagni e migliora tutto il gruppo. Icardi è un finalizzatore straordinario ma è la squadra che deve mettersi al suo servizio”.