Saviola sicuro: "Lautaro incarna lo spirito blaugrana: è perfetto per l'attacco del Barcellona"

Javier Saviola, ex attaccante del Barcellona che ha militato anche in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona, ha parlato così del grande sogno per rinforzare l'attacco blaugrana durante la prossima estate: "Lautaro Martinez? Uno dei migliori in circolazione: è giovane, cerca gli spazi e ha il killer instinct. Incarna perfettamente lo spirito blaugrana, lo vedo perfetto per l'attacco del Barça", le sue parole sul suo connazionale di proprietà dell'Inter al quotidiano spagnolo As.