Savoldi: "Atalanta andata oltre qualsiasi progetto. Bologna, per l'Europa forse è presto"

Intercettato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Giuseppe Savoldi si è concentrato sull'Atalanta e sul Bologna: "Poteva succedere di tutto. Mica era una squadra partita per vincere la coppa, ma per come stava andando era tutto possibile. L’Atalanta è andata oltre qualsiasi progetto, cose eccezionali, oltre ogni prospettiva. Quando nel calcio non hai grandi affanni a livello psicologico, non hai l’assillo di dover vincere, è allora che vinci. Il Bologna? Stava già facendo molto con la qualità dei suoi giocatori. Forse è presto per l’Europa. Io ho continuato a elogiare la squadra, i calciatori grazie a Mihajlovic si sono trasformati. Vedi Palacio, Poli...".