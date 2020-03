Savoldi: "Barrow a Bologna ha capito come fare, Orsolini ha grandi qualità"

Giuseppe Savoldi ha commentato ai taccuini del Corriere dello Sport: "Barrow? Con Musa dobbiamo andare indietro nel tempo e ricostruire la sua storia. Alla fine del campionato in cui era esploso e aveva fatto benissimo l’avevamo visto come un gran giocatore. Poi il calo. Perché? Come mai? Non aveva ancora acquistato quella sicurezza, quella padronanza nell’essere titolare. Quando si è accorto di avere una responsabilità allora ha sbagliato. Ha sentito una sorta di peso per quello che doveva interpretare. Ha sbagliato qualcosa, anche le cose semplici non gli venivano. Si era caricato troppo. A Bologna ha riflettuto, ha capito come fare, come comportarsi alla luce dell’esperienza fatta. Orsolini? Grandi doti, grandi qualità. Ma ogni tanto mi dà l’impressione di voler fare qualcosa in più rispetto al momento. La giocata immediata, il passaggio. A volte va in confusione. Ma è un giocatore di valore, che sarà importante anche per il futuro".