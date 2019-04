Savoldi: "Napoli sempre secondo e non si fa nulla per fare qualcosa in più"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Dopo l’amara sconfitta contro l’Arsenal in casa Napoli è tempo di bilanci e di preparare le ultime gare stagionali. L’obiettivo rimasto è quello di mantenere il secondo posto, con l’Inter che è la più vicina tra le inseguitrici. Intanto domani arriverà l’Atalanta al San Paolo, che è in piena lotta per una posizione in Champions League. Chi ha indossato sia la maglia nerazzurra dei bergamaschi che quella azzurra del Napoli è Beppe Savoldi, che oggi rivive la sfida da doppio ex attraverso le colonne del quotidiano Il Roma. "Eliminazione europea del Napoli? A livello mentale pesa parecchio, può essere condizionante. Dipenderà molto dal lavoro che farà l’allenatore e soprattutto se i giocatori avranno la capacità, l’intelligenza e la mentalità giusta per cancellare. Ci vuole un buon psicologo e non so se il Napoli ce l’ha. Un regresso con Ancelotti in panchina? Per quanto mi risulta Sarri non ha portato nessun risultato a Napoli, quindi Ancelotti ha continuato il suo trend. Mi dispiace dirlo, ma il Napoli arriva sempre secondo e non si fa nulla per fare qualcosa in più. Se guardiamo con più attenzione, Sarri era tre volte in testa e si è fatto rimontare sempre dalla Juve, alla fine non è cambiato nulla oggi. Anzi, prima la tifoseria napoletana poteva illudersi di più. Ancelotti quantomeno ha cambiato qualche modulo, ha preteso dai giocatori che giocassero in modo diverso. La differenza tra Napoli e Atalanta ora è che i secondi non hanno nulla da perdere, mentre gli azzurri in questo momento subiscono un grande stress psicologico. Questo è sicuro", le sue parole.