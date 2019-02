Savoldi sul Bologna: "Reazione indispensabile, ora nessuna paura"

Fonte: bolognanews.it

Giuseppe Savoldi ex attaccante del Bologna, in un'intervista rilasciata al Corriere di Bologna parla del momento dei rossoblù iniziando da Mihajlovic: "Da tifoso spero che con lui il Bologna sia ripartito. Il cambio ha dato alla squadra una scossa e uno spirito nuovo ma aspettiamo a pensare che i problemi siano già tutti risolti. A Milano in fin dei conti hanno vinto su un’Inter allo sbando. Inzaghi? Non siamo negli spogliatoi per conoscere le reazioni dei giocatori agli impulsi che ricevono da un tecnico però da lontano mi sembra che quello che sta succedendo sia positivo. A prescindere dal lavoro di Inzaghi, questa reazione era indispensabile. Le sfide a Roma e Juve? Il Bologna non deve avere paura di questi avversari. Non ha niente da perdere, deve andare in campo giocando il proprio calcio senza pensare di avere di fronte una squadra superiore".